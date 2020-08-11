Российский журналист Илья Питалев рассказал о своем задержании

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев рассказал о своем задержании во время освещения протестов в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Питалева, его обвинили в участии в несанкционированной акции, при этом протоколы были написаны «под копирку». Во время нахождения под стражей журналиста поместили в следственный изолятор, который был переполнен. В изоляторе на 24 человека приходилось восемь коек, отметил фотокорреспондент.

Питалев также заявил, что в настоящее время отправляется в Россию вместе с сотрудником консульства.

Ранее сообщалось, что фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, который перестал выходить из Минска на связь вечером 10 августа, находится в СИЗО «Жодино» в Минской области.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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