Житель Нефтекамска планировал теракт из-за роста тарифов на тепло
Задержанный за подготовку к теракту в Нефтекамске мужчина заявил, что хотел закидать коктейлями Молотова здания мэрии и генерирующей компании из-за повышения тарифов на отопление и «ненависти к режиму». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видео УФСБ по Башкирии.
По словам задержанного, он хотел собрать людей и вывести их на несанкционированный митинг, чтобы «показать народную силу».
Мужчина признался, что изначально планировал кинуть бутылку с коктейлем Молотова в БашРТС из-за роста тарифов на тепло.
«Также задумки были на администрацию города Нефтекамска из-за ненависти к режиму действующему», — добавил он.
Ранее сообщалось о задержании жителя Нефтекамска, который готовился совершить теракт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства.
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