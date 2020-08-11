Житель Нефтекамска планировал теракт из-за роста тарифов на тепло

Задержанный за подготовку к теракту в Нефтекамске мужчина заявил, что хотел закидать коктейлями Молотова здания мэрии и генерирующей компании из-за повышения тарифов на отопление и «ненависти к режиму». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видео УФСБ по Башкирии.

По словам задержанного, он хотел собрать людей и вывести их на несанкционированный митинг, чтобы «показать народную силу».

Мужчина признался, что изначально планировал кинуть бутылку с коктейлем Молотова в БашРТС из-за роста тарифов на тепло.

«Также задумки были на администрацию города Нефтекамска из-за ненависти к режиму действующему», — добавил он.

Ранее сообщалось о задержании жителя Нефтекамска, который готовился совершить теракт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства.

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