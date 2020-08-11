Назван срок поступления в гражданский оборот вакцины от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в начале 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована Минздравом России 11 августа. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

«Срок введения в гражданский оборот — 01.01.2021», — говорится в реестре.

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