Протестующий погиб в Минске

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Один из участников протестных акций в Минске погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

По данным МВД, протестующий пытался бросить неизвестное взрывное устройство в бойцов спецназа во время противостояния на проспекте Притыцкого, однако устройство взорвалось в руке демонстранта. Он скончался от полученных травм.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.

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