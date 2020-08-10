В Минске задержали журналиста Russia Today

Белорусские силовики задержали корреспондента Russia Today Константина Предыбайло во время освещения протестных акций в центре Минска. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

«Меня задержали», — написал Предыбайло.

Где сейчас находится журналист и применяли ли к нему насилие правоохранители, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала «Дождь». Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении.

Позже были задержаны и избиты спецкор «Медузы» Максим Солопов, корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник и другие российские представители СМИ.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Вечером 10 августа протесты возобновились.

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