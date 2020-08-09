Протестующие в Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков

Протестующие в центре Минска начали сооружать баррикады из мусорных баков и всего, что попадается под руку, передает Sputnik Беларусь.

Около стелы «Минск — город-герой» митингующие становятся на колени перед правоохранителями и просят прекратить насилие, сообщает агентство.

Кроме того, участники акции протеста заметили у правоохранителей помповые ружья.

Ранее сообщалось, что силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих. К месту столкновений прибыли подразделения внутренних войск страны. Туда также проследовали порядка 20 машин скорой помощи.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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