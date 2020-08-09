В центре Витебска проходят задержания

Сотрудники правоохранительных органов задерживают людей, которые находятся на площади Ленина в центре Витебска, передает Sputnik Беларусь.

Сообщается, что правоохранители начали «паковать» людей в автозаки.

«При этом протестных мероприятий в областном центре пока нет», — указано в сообщении.

Как стало известно, точечные задержания проходят и в Минске.

На пост главы Белоруссии выдвинулись пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. Также в бюллетенях есть графа «против всех». Основной день голосования проходит 9 августа. Досрочно на выборах проголосовали 41,7% белорусов.

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