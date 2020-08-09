В Бейруте возобновились столкновения между протестующими и полицией

Столкновения между демонстрантами и полицией снова начались в Бейруте, передает телеканал «Аль-Джазира».

По информации канала, стычки сейчас проходят возле здания парламента Ливана.

Митинги, которые затем переросли в беспорядки, начались в центре Бейрута 4 августа. Протестующие недовольны тем, как действуют власти после взрыва в порту.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

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