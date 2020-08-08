Отец и его сын пострадали при стрельбе в Москве
На юго-востоке Москвы произошла стрельба, в результате которой пострадали отец и его 10-летний сын. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
По данным правоохранителей, инцидент случился на улице Юных Ленинцев в районе дома 101.
«В ходе бытового конфликта мужчине причинили ранение из травматического оружия, также по касательной травматическое ранение получил несовершеннолетний, 10 лет, сын, находящийся при нем», — рассказал собеседник агентства.
В полиции отметили, что оба пострадавших были направлены в больницу.
Обстоятельства инцидента устанавливаются, ведется розыск подозреваемых.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Неизвестный устроил стрельбу из газового пистолета в Москве
— На юге Москвы мужчина на каршеринге открыл стрельбу