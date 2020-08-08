Отец и его сын пострадали при стрельбе в Москве

На юго-востоке Москвы произошла стрельба, в результате которой пострадали отец и его 10-летний сын. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По данным правоохранителей, инцидент случился на улице Юных Ленинцев в районе дома 101.

«В ходе бытового конфликта мужчине причинили ранение из травматического оружия, также по касательной травматическое ранение получил несовершеннолетний, 10 лет, сын, находящийся при нем», — рассказал собеседник агентства.

В полиции отметили, что оба пострадавших были направлены в больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, ведется розыск подозреваемых.

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