Гражданин США погиб при взрыве в Бейруте

Один гражданин США погиб при взрыве, произошедшем 4 августа в порту Бейрута, еще несколько американцев пострадали. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.

Отмечается, что в настоящее время дипломаты из Соединенных Штатов сотрудничают с властями Ливана с целью установить, если ли еще раненные из числа американских граждан.

Ранее сообщалось, что в ливанской столице погиб французский архитектор Жан-Марк Бонфис, а также пострадали 24 граждан Франции.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. В МВД страны считают, что причиной стало ненадлежащее хранение 2750 т аммиачной селитры. Погибли 137 человек, пострадали порядка 5 тыс.

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