МЧС России готово увеличить группировку спасателей в Бейруте

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МЧС России может при необходимости увеличит группировку спасателей, направленных в Бейрут для оказания помощи после мощного взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя оперативной группы ведомства Сергея Воронцова.

В настоящее время сотрудники МЧС разворачивают мобильный госпиталь, рассказал Воронцов. По его словам, у спасателей есть еще пять таких госпиталей.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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