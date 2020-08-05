Связку ключей извлекли из желудка ребенка в Москве

В московском Институте детской хирургии и травматологии врачи достали из желудка ребенка связку ключей. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения.

Всего в связке находились два ключа. Извлечение прошло без осложнений.

Вечером 4 августа в больницу семилетнего мальчика привез отец, который заявил, что заметил, как ребенок проглотил ключи. Сам ребенок ни на что не жаловался.

Наутро, 5 августа, мальчик был выписан из медучреждения.

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