В Китае за сутки выявили 51 новый случай коронавируса
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За минувшие сутки в Китае было зарегистрировано 27 активных и 24 бессимптомных носителей коронавируса нового типа. Об этом сообщает сайт Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
По данным комитета, 22 активных случая COVID-19 были выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом остальные активные случаи были завезены из-за рубежа в Пекин, Шанхай, Сычуань и Шэньси.
В настоящее время в КНР подтверждено 810 случаев коронавируса.