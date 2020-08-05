В Китае за сутки выявили 51 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в Китае было зарегистрировано 27 активных и 24 бессимптомных носителей коронавируса нового типа. Об этом сообщает сайт Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

По данным комитета, 22 активных случая COVID-19 были выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом остальные активные случаи были завезены из-за рубежа в Пекин, Шанхай, Сычуань и Шэньси.

В настоящее время в КНР подтверждено 810 случаев коронавируса.