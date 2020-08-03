В соборе Святой Софии в Стамбуле развернули флаг «Талибана»*
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Неизвестные развернули флаг «Талибана» (организация запрещена в России)* в соборе Святой Софии в Стамбуле, передает греческое интернет-издание Vima Orthodoxias.
Как сообщается, при этом группа людей, развернувших полотнище, выкрикивала «Аллаху акбар».
В свою очередь, один из активистов, смотря в камеру, поднял вверх указательный палец. Такой жест часто используют исламские террористы.
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