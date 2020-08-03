Число новых случаев COVID-19 в Москве в июле на 45% меньше, чем в июне

Число новых случаев коронавирусной инфекции в Москве в июле на 45% меньше, чем в июне. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

За минувшие сутки в российской столице зафиксировано 693 новых случая COVID-19.

Отмечается, что среди новых заболевших 42,4% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% — от 46 до 65 лет, 11,8% — от 66 до 79 лет, 8,2% — старше 80 лет.

Также среди инфицированных есть дети — 4,8%.

По данным оперштаба, все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.

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