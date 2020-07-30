Непал возобновил выдачу разрешений для экспедиций на Эверест

Власти Непала возобновили выдачу разрешений для восхождения на Эверест и другие вершины в Гималаях после перерыва из-за COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минтуризма страны.

В министерстве заявили, что авиасообщение в страну будет возобновлено с 17 августа, однако всем прибывающим необходимо будет пройти 14-дневный карантин.

В настоящее время власти страны разрабатывают соответствующие медицинские протоколы для альпинистов и их сопровождающих в восхождении на самую высокую вершину в мире.

Запрет на восхождения на Эверест действовали в Непале с середины марта при том, что весенний сезон считается лучшим для покорения горы.

Ежегодно страна зарабатывает более $4 млн от продажи разрешений для покорения своих горных вершин. Стоимость такой бумаги для экспедиции на Эверест начинается от $5 тыс.

По последним данным, в Непале зафиксировано более 19 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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