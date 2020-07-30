Задержанные в Белоруссии россияне дают показания
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что задержанные в Белоруссии граждане России в настоящий момент находятся на даче показаний. Об этом сообщает ТАСС.
«Дают показания», — произнес он.
Уточняется, что процедура проводится в рамках следственных мероприятий.
Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным белорусской стороны, все они являются гражданами РФ.
После этого случая в Белоруссии было решено усилить оперативное прикрытие государственных границ и повысить меры безопасности перед выборами в стране.
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