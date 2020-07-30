Три человека погибли при стрельбе в американском Сент-Луисе

В результате стрельбы в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) погибли три человека, еще один пострадал. Об этом информирует газета St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на полицию.

Отмечается, что полиция получила сообщение о стрельбе в 14.00 по местному времени (22.00 среды мск).

По словам представителя полиции Мишель Уидинг, три человека скончались на месте, еще один получил огнестрельное ранение в ногу.

Пока неизвестно, по какой причине началась стрельба. Власти города считают, что это произошло из-за ссоры двух группировок.

Полицейские изъяли с места происшествия оружие.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— При стрельбе в Вашингтоне погиб человек

— В полиции США рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Вашингтоне

— Три человека ранены в результате стрельбы в ходе акции протеста в США