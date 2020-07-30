Названа дата возможного возобновления полетов на Кубу

«Аэрофлот», российские и кубинские авиационные власти обсуждают возобновление авиасообщения c Гаваной с 15 сентября. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве Кубы в Москве.

«Технически все готово. Все зависит от российской стороны. Чартерные авиаперевозчики, которые летают на остров, также ведут переговоры о возобновлении сообщения с кубинскими властями и ждут только разрешения с российской стороны», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что Куба готова принять российских туристов.

Как сообщалось, Россия на уровне соответствующих ведомств ведет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения. Возможно, в течение нескольких дней или недель власти страны объявят о расширении списка стран, для которых российские границы будут открыты на принципах взаимности. Пока с 1 августа туристы могут отправиться в Великобританию, Танзанию или Турцию.

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