Гидрометцентр ожидает плохую погоду во многих регионах России

В Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области 30 июля ожидаются похолодание, ливни, грозы и ветер. Об этом РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Неблагоприятные условия погоды на европейской территории будут связаны с перемещением циклонического образования из Скандинавии, фронтальные разделы от которого приближаются к нашим регионам» — сказал он.

Кроме того он рассказал, что на западе Центрального федерального округа ожидаются сильные дожди: в Смоленской, Брянской областях. Сильный ветер, дождь и гроза будут также в Приволжском федеральном округе в ближайшие дни. Дождь и град пройдут в Краснодарском крае и Адыгее.

«На Урале, в Новосибирской области, на юге западной Сибири — везде сильные дожди, ветер, грозы, град. Они связаны с циклоническими образования, которые формируются на территории страны. Также везде ожидается град. Особенно хорошие условия для образования града в республике Алтай, там же будет усиление ветра до 23 метров в секунду», — добавил Вильфанд и отметил, что ливни будут в Иркутской области, Тыве и Хакасии с усилением ветра до 20 метров в секунду.

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