Задержанные в Белоруссии граждане РФ в прошлом были российскими силовиками

Задержанные в Белоруссии россияне на допросе заявляли, что в прошлом служили в силовых ведомствах РФ. Об этом сообщает «Беларусь 1».

«В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным белорусской стороны, все они являются гражданами РФ.

После этого случая в Белоруссии было решено усилить оперативное прикрытие государственных границ и повысить меры безопасности перед выборами в стране.

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