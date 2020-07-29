Задержанные в Белоруссии россияне попали в базу «Миротворца»

Задержанные в Белоруссии россияне оказались в базе скандального украинского сайта «Миротворец». Об этом говорится на странице сайта в Facebook.

Отмечается, что 24 гражданина РФ уже находились в базе сайта на момент их задержания, при этом еще девять человек добавили в базу после инцидента.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным белорусской стороны, все они являются гражданами РФ.

После этого случая в Белоруссии было решено усилить оперативное прикрытие государственных границ и повысить меры безопасности перед выборами в стране.

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