Белоруссия усиливает прикрытие госграниц и меры безопасности после случая с россиянами

По итогам совещания президента Белоруссии Александра Лукашенко с Совбезом было решено усилить оперативное прикрытие государственных границ и повысить меры безопасности перед выборами в стране, передает «БелТА».

По словам госсекретаря Совбеза республики Андрея Равкова, Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграниц, в том числе и с Россией, для изучения обстановки и отслеживания людей, пересекающих госграницу.

Также Лукашенко потребовал усилить меры безопасности перед выборами после инцидента с задержанием членов ЧВК «Вагнера», уточнил Равков.

«Это связано в первую очередь с сегодняшним изменением обстановки, когда в утренние часы на территории республики в одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека — лица российского гражданства», — пояснил госсекретарь Совбеза.

Он охарактеризовал ситуацию, как «очень неприятный факт», который не подтвержден Российской Федерацией.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным белорусской стороны, все они являются гражданами РФ.

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