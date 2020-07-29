Посольство РФ получило от МИД Белоруссии подтверждение о задержании 32 россиян

Российское посольство в Белоруссии официально уведомили о том, что в стране были задержаны 32 россиянина. Об этом диппредставительство сообщило в Twitter.

Посольство получило официальное уведомление о задержании в республике россиян от главного консульского управления МИД Белоруссии.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.

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