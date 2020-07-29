Завершено расследование по делу Голунова в отношении экс-полицейских

Расследование дела бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Алексея Коврижкина.

Фигурантам дела предъявлено обвинение в окончательной редакции, рассказал адвокат. Он добавил, что главный обвиняемый Игорь Ляховец не признал вину.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналиста признали потерпевшим.

В январе 2020 года суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу журналиста по трем статьям УК России. В СИЗО были отправлены бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их экс-начальник Игорь Ляховец.

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