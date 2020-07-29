Детеныши египетской летучей собаки родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родились двое детенышей нильского крылана (египетской летучей собаки). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Животные появились на свет 22 июля.

«Малыши родились абсолютно здоровыми. Сейчас они весят чуть больше 20 граммов. Еще около месяца детеныши крылана будут цепляться за своих мам и питаться их молоком. На второй-четвертой неделях жизни мать начинает приучать детеныша оставаться одному», — рассказали в зоопарке.

Зоологи сразу осмотрели новорожденных и определили их пол. Девочку назвали Танго, мальчика – Марш.

В Московском зоопарке проживает одна из самых старых колоний нильских крыланов. Первые представители этого рода приехали в учреждение в 1996 году из Роттердама. За 24 года родились более 320 животных.

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