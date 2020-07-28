Володин призвал обсудить инициативы по защите прав детей с родителями и экспертами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что все последние предложенные законопроекты, направленные на защиту прав детей, необходимо сначала обсудить с родительским сообществом и экспертами.

Володин, комментируя перспективы рассмотрения законопроектов – поправки в Семейный кодекс РФ, в ГПК РФ и в закон о полиции, а также поправки в Семейный кодекс РФ, подчеркнул, что все связанные с защитой детей вопросы требуют самого ответственного отношения. «Прежде чем принимать такие инициативы, было бы правильно, чтобы профильный комитет обсудил их с родительским сообществом и специалистами в этой сфере. Оба законопроекта направлены в рассылку в федеральные и региональные органы власти и Общественную палату РФ для изучения и получения отзывов», — заявил он.

Он призвал сделать все для укрепления института семьи, чтобы под надуманными предлогами у родителей не забирали детей. «Вместе с тем в законе должны быть четко прописаны основания и процедура получения ребенком защиты государства при возникновении непосредственной угрозы его жизни», — добавил Володин.

Говоря о перспективах рассмотрения законопроектов, председатель Госдумы отметил, что «поддержан будет тот законопроект, который соответствует не только букве, но и духу Основного закона страны». Володин напомнил, что согласно принятой поправке к Конституции (ст. 67.1) дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания, но при этом берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

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