Абхазия сохранила ограничения на пересечение границы с Россией

Абхазия решила пролонгировать запрет на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе президента республики.

С такой рекомендацией выступил координационный штаб по защите населения. На основании этого решения были внесены изменения в распоряжение президента Абхазии от 30 июня. Теперь запрет действует до 4 августа.

Ранее срок введенных ограничений на пересечение границы с РФ истекал 28 июля.

Согласно последним данным, в Абхазии зафиксировано 63 человека с коронавирусом, выздоровели — 37, а умерли — 2 человека.

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