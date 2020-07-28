Абхазия сохранила ограничения на пересечение границы с Россией
close
Абхазия решила пролонгировать запрет на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе президента республики.
С такой рекомендацией выступил координационный штаб по защите населения. На основании этого решения были внесены изменения в распоряжение президента Абхазии от 30 июня. Теперь запрет действует до 4 августа.
Ранее срок введенных ограничений на пересечение границы с РФ истекал 28 июля.
Согласно последним данным, в Абхазии зафиксировано 63 человека с коронавирусом, выздоровели — 37, а умерли — 2 человека.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Источник рассказал, когда может открыться российско-абхазская граница