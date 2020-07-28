К повторной самоизоляции считают нужным готовиться только 12% россиян

К повторной самоизоляции считают нужным подготовиться только 12% россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Superjob.ru.

Закупиться защитными масками и продовольствием ко второй волне коронавируса, которая может наступить осенью, больше других хочет молодежь до 24 лет (15%).

При этом 55% россиян не видят оснований ожидать ситуации, требующей такой подготовки. Среди граждан в возрасте от 45 лет и старше такое мнение выражают 60%.

Опрос был проведен среди 1 600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России.

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