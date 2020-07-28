Спасатели опровергли информацию об обнаружении пропавшего в Бурятии Ан-2

Спасатели опровергли информацию о том, что был обнаружен пропавший две недели назад в Бурятии самолет Ан-2. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный отряд.

«Информация ошибочная, поиски продолжаются, не нашли. Это (найдено – ред.) старое разрушенное судно», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что воздушное судно нашли на территории Иркутской области.

Самолет Ан-2 пропал в Бурятии 19 июля. «Кукурузник» должен был совершить опыление лесов от тутового шелкопряда. После вылета самолет перестал отвечать на сигналы. На его борту находились два члена экипажа и четверо пассажиров. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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