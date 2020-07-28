Людей эвакуируют из аэропорта Южно-Сахалинска из-за угрозы взрыва
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Неизвестный сообщил о минировании терминала аэропорта Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Пассажиров эвакуируют из здания аэропорта, рассказали в пресс-службе.
В воскресенье, 26 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. Угроза взрывов не подтвердилась.
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