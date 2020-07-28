Людей эвакуируют из аэропорта Южно-Сахалинска из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил о минировании терминала аэропорта Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Пассажиров эвакуируют из здания аэропорта, рассказали в пресс-службе.

В воскресенье, 26 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. Угроза взрывов не подтвердилась.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ложная тревога: в России «заминировали» аэропорты

— Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

— Неизвестный сообщил о «минировании» Домодедово