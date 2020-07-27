Число случаев COVID-19 в мире превысило 16,1 млн

Число случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось на 254 тыс. и достигло 16,11 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Количество летальных исходов за сутки выросло более чем на 5 тыс. Всего за время пандемии от новой инфекции скончались 646,6 тыс. человек.

На первом месте по числу зараженных находится США, где зарегистрировано более 4,1 млн случаев коронавируса. Далее следуют Бразилия — более 2,3 млн случаев, Индия — 1,4 млн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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