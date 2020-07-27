Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видео СК РФ.

На записи подозреваемый заявляет, что полностью признает вину и сожалеет о содеянном.

«Мне очень сейчас тяжело и стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своем поступке», — сказал он.

Как сообщалось ранее, убийство произошло на проспекте Художников в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, в ночь на 27 июля мужчина несколько раз ударил свою жену по голове топором, затем отрубил голову, руки и ноги. Конечности он спрятал в чемодане, а туловище убитой выбросил из окна квартиры.

По предварительным данным, ссора произошла потому, что женщина хотела забрать ребенка после развода.

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