Машину с пятью трупами нашли в оросительном канале под Волгоградом
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В оросительном канале в Волгоградской области обнаружили автомобиль с пятью трупами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.
Машина была обнаружена 27 июля в Среднеахтубинском районе, в селе Верхнепогромное.
В салоне автомобиля нашли тела трех женщин и двух мужчин. Их личности устанавливаются.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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