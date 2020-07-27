Машину с пятью трупами нашли в оросительном канале под Волгоградом

В оросительном канале в Волгоградской области обнаружили автомобиль с пятью трупами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

Машина была обнаружена 27 июля в Среднеахтубинском районе, в селе Верхнепогромное.

В салоне автомобиля нашли тела трех женщин и двух мужчин. Их личности устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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