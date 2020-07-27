Диетолог призвал не лечить ожирение самостоятельно

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что обычные диеты бесполезны при ожирении. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По его словам, борьбой с ожирением должны заниматься специалисты, потому что оно является болезнью и входит в классификацию медицинских заболеваний.

«Вопрос не стоит в том, чтобы ограничивать себя диетами, а стоит в том, чтобы один раз решить вопрос и не мучиться», — заключил диетолог.

Ковальков пояснил, что наиболее частой причиной возникновения ожирения являются дисбаланс жиросжигающих и жиронакапливающих гормонов в организме. Также болезнь может возникнуть из-за наследственной предрасположенности.

Ранее диетолог назвал другие самые распространенные причины ожирения.

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