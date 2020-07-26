Мясников перечислил четыре основных показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников рассказал о ключевых критериях, позволяющих определить здоровье человека и есть ли риск заболеть смертельными недугами (перенести инсульт, инфаркт или дать развиться диабету или онкологии). Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, существует так называемый «смертельный квартет»: повышение холестерина, артериального давления, сахара и объема талии. Он призвал обращать на эти критерии особое внимание. Например, если человек худой, но имеет толстый живот, то сердце находится под угрозой.

«У мужчины норма талии 102 см, не больше. А у женщины меньше 88 см», — уточнил он.

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