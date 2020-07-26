Школьник построил вышку с Wi-Fi в глухом селе ради славы на YouTube

Российский девятиклассник Юрий Крысов построил самодельную вышку для передачи мобильного интернета через Wi-Fi в одном из маленьких поселков под Новосибирском, чтобы стать знаменитым на YouTube, сообщает kp.ru.

«Я пошел на прием к главе района, тот позвонил в «Ростелеком». Вскоре пришла бумага, что в деревню подведен только медный телефонный провод, а для интернета нужен оптоволоконный кабель. На этот кабель нужно почти миллион рублей — для деревни из 60 дворов деньги нереальные», — рассказал юноша.

В интервью порталу он заявил, что учился в музыкальной школе и мечтал прославиться в сети, но для этому ему нужен был стабильный интернет. Мобильный же интернет в селе Песцы был настолько слабым, что не хватало даже на отправку сообщений в мессенджерах.

Кроме того, мальчику понадобился устойчивый сигнал для перехода на дистанционное обучение.

Решив добиться своей цели, он вместе с другими жителями села сварил из стальных прутьев вышку высотой 10-12 м и установил на ее вершине роутер местного мобильного оператора. Это позволило раздавать интернет в три местных дома. Юрий берет с их жителей абонентскую плату и копит на новое оборудование.

По словам мальчика, жители теперь называют Песцы «цифровым селом».

«В других селах ставят сотовые вышки, а жители против — боятся излучения. От моей антенны излучения не больше, чем от телефона», — заметил школьник.

Он также добавил, что несмотря на удачный монтаж вышки, инженером он быть не хочет, а мечтает поступить в местный музыкальный колледж и быть певцом, как его кумир — солист группы Little Big Илья Прусикин.