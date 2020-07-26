Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Сандвичевых островов

Подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали сейсмологи у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Геологической службы США.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 2561 км востоку от аргентинского города Ушуая.

Его очаг находился на глубине 10 км под землей.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения. Данные об угрозе цунами не поступали.

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