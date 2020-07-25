Рио-де-Жанейро отменяет новогодние гуляния из-за пандемии

Традиционные новогодние празднования в Рио-де-Жанейро отменяются из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение муниципальной компании по развитию туризма в городе.

Традиционная модель празднований в условиях пандемии и при отсутствии вакцины от коронавируса является недопустимой, указано в сообщении.

В ближайшее время властям города представят альтернативные варианты проведения праздника, заявляет компания. Предполагается, что празднования будут проводиться без участия жителей города и туристов, будут использованы цифровые платформы и телетрансляции.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19, в ней зафиксировано свыше 2,2 млн случаев заражения коронавирусом.

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