Живущая 15 лет в соборе Святой Софии кошка покорила сеть

В интернете набирает популярность кошка по кличке Гли, которая живет в соборе Святой Софии в Стамбуле, сообщает RSI.

У животного есть страница в Instagram, на которую подписаны более 60 тыс. человек. Ее ведет местный экскурсовод.

Отмечается, что кошка стала популярной после кадров, на которых бывший президент США Барак Обама гладит ее вместе с главой Турции Тайипом Эрдоганом в 2013 году.

Теперь питомца собора приходят погладить тысячи людей.

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