В Китае за сутки выявлены 108 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в КНР выявлены 108 новых инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомздрав Китая.

По данным ведомства, выявлены 34 больных в активной форме и 74 бессимптомных носителя.

Уточняется, что из них пять активных и два бессимптомных случая были ввезены из-за границы, остальные зафиксированы внутри страны.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.

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