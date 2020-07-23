В Харькове мужчина с палкой ограбил почту

В Харькове мужчина, вооруженный палкой, ограбил почту, пишет Нацполиция Украины Харьковской области.

«В полицию поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф», — сообщила Нацполиция.

Отмечается, что преступник связал кассира и работницу почты, после чего забрал 30 тысяч гривен (чуть более тысячи долларов США).

Сейчас полиция разыскивает грабителя.