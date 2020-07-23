На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне

В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Происшествие произошло в городе Губкинский. Трое мужчин отдыхали в сауне и распивали алкоголь в дневное время.

«Посчитав, что их 54-летний приятель слишком пьян и нуждается в срочном отрезвлении, приятели бросили его в бассейн, в результате чего мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, утонул», — рассказали следователи.

Когда подозреваемые поняли, что их товарищ перестал подавать признаки жизни, они достали тело из воды и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. СК устанавливает все обстоятельства случившегося.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве девочка захлебнулась в ванной, пока ее мать играла в карты