На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне
В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Происшествие произошло в городе Губкинский. Трое мужчин отдыхали в сауне и распивали алкоголь в дневное время.
«Посчитав, что их 54-летний приятель слишком пьян и нуждается в срочном отрезвлении, приятели бросили его в бассейн, в результате чего мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, утонул», — рассказали следователи.
Когда подозреваемые поняли, что их товарищ перестал подавать признаки жизни, они достали тело из воды и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. СК устанавливает все обстоятельства случившегося.
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