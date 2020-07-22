Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные федеральные силы в города страны для борьбы с преступностью. Об этом сообщает ABC News.

Американский лидер подчеркнул, что усилены будут те города США, которые «захлестнула волна насильственных преступлений».

Данная инициатива получила название операция «Легенда».

Глава Белого дома добавил, что сотни правоохранителей уже направлены в Чикаго, штат Иллинойс.

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