На красной ветке метро Москвы приостановлено движение

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На красной ветке московского метрополитена было приостановлено движение. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

Движение поездов было прекращено от станции «Комсомольская» до «Парка культуры».

В обратном направлении интервалы хода поездов увеличены.

Причиной изменения графика движения поездов стал «пассажир на пути».

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