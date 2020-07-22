На красной ветке метро Москвы приостановлено движение
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На красной ветке московского метрополитена было приостановлено движение. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.
Движение поездов было прекращено от станции «Комсомольская» до «Парка культуры».
В обратном направлении интервалы хода поездов увеличены.
Причиной изменения графика движения поездов стал «пассажир на пути».
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