На захватившего автобус в Луцке завели дела по четырем статьям

На захватившего автобус в Луцке Максима Кривоша завели дела по четырем статьям, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора Украины.

Кривошу инкриминируют совершение теракта, захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием.

Как отметили в офисе, сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во вторник, 21 июля, вооруженный мужчина захватил автобус с 13 заложниками в украинском Луцке. Президент страны провел переговоры с террористом и согласился выполнить его требование.

Зеленский записал короткое видеообращение, в котором призвал граждан посмотреть фильм «Земляне». После этого злоумышленник отпустил троих заложников. Позднее преступник добровольно сдался полиции. Все заложники были освобождены, никто из них не пострадал.

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