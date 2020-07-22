В Москве сохранят санитайзеры в метро и на остановках

Заммэра Москвы по вопросу транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице останутся санитайзеры в метро и на остановках общественного транспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также он отметил, что власти сохранят повышенные регламенты, связанные с обработкой помещений, вагонов поездов и автобусов.

Заммэра напомнил, что во время режима повышенной готовности на ряде станций московского метрополитена были установлены тепловизоры, определяющие в автоматическом режиме людей с повышенной температурой. По его словам, это оборудование также не будут убирать.

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