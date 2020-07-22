В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье введут «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и дождя, сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение начнет действовать в городе со среды, 22 июля, 11.00 до 14.00 мск. В Подмосковье повышенный уровень опасности погоды вводится с 9.00 до 17.00 среды.

«Желтый - погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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