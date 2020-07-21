Аваков рассказал о состоянии заложников в Луцке

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Люди, находящиеся в захваченном вооруженным мужчиной автобусе в Луцке, «находятся в нормальном состоянии», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом сообщает «Пятый канал».

Аваков выразил надежду, что ближайшее время проблема будет решена. Он также призвал не распространять фейковую информацию.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.

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