По факту захвата автобуса в Луцке заведено уголовное дело

По факту захвата автобуса с заложниками в украинском Луцке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр коммуникации полиции города.

Уточняется, что дело заведено по части 2 статьи 147 УК Украины: «захват заложников».

В случае признания мужчины виновным по данной статье, ему грозит лишение свободы сроком от семи до 15 лет.

Ранее была установлена личность захватчика. Злоумышленник представился правоохранителям как Максим Плохой.

Утром 21 июля в центре города Луцк мужчина захватил автобус с 20 людьми. Требований он не предъявлял. В области был введен план «заложник».

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